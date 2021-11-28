Каррик объяснил отсутствие Роналду в стартовом составе на игру с «Челси»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик объяснил свое решение не включить нападающего Криштиану Роналду в стартовый состав команды на противостояние с «Челси».

«Это просто несколько тактических изменений, чтобы освежить ситуацию. Возможно, для кого-то странно видеть игрока с таким выдающимся именем на скамейке. Но, я лично разговаривал с Криштиану и он отлично отреагировал на подобный стратегический ход», - ответил Каррик в эфире Sky Sports.

Напомним, что центральный поединок тура в АПЛ начнется в 19:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи доступна на портале Liveresult.ru.