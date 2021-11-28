Тухель: «Челси» забил и за себя, и за «МЮ»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал конечный итог противостояния с «Манчестер Юнайтед» в рамках английской Премьер-лиги. Наставник считает, что его подопечные доминировали над оппонентом с первой и до последней минуты.

«К сожалению, такое случается. Несмотря на все, я доволен своими футболистами, мы играли очень хорошо. Не повезло, что забили два гола, и за себя, и за соперника. Пускай не удалось добыть результат, но с таким настроем у нас есть все шансы стать успешными в сезоне», - подвел немецкий специалист итоги поединка в эфире BBS Sport.

К слову, потеря двух очков не помешала «Челси» удержать лидерство в турнирной таблице, но теперь преследователи практически догнали лондонский клуб.