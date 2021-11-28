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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду начнёт матч «МЮ» против «Челси» на скамейке для запасных

28 Ноября 2021 • 18:36 Комментировать
Челси
...
Манчестер Юнайтед
1.62 4.25 5.80
Через 0 ч. 12 мин.

По всей видимости, Майкл Каррик проведет свой последний матч на должности исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» – в соперниках лидер английской Премьер-лиги «Челси».

Каррик, как и Томас Тухель, уже назвали стартовые составы своих команд на поединок. Манкунианцы решили сыграть по схеме в два центральных защитника, а также на скамейке для запасных неожиданно оказался нападающий Криштиану Роналду.

«Челси» же обошелся без экспериментов, доверившись уже проверенной стратегии – в атаке сыграют Хаким Зиеш, Тимо Вернер и Каллум Хадсон-Одои.

Полный список футболистов, которые выйдут на поле с первых минут, выглядит следующим образом:

«Челси»: Менди, Чалоба, Силва, Рюдигер, Джеймс, Лофтус-Чик, Жоржиньо, Алонсо, Зиеш, Вернер, Хадсон-Одои

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Линделоф, Байи, Теллес, Фред, Матич, Мактоминей, Фернандеш, Санчо, Рэшфорд

Также на сайте Liveresult.ru будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча, где можно проследить за развитием событий на футбольном поле. 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Томас Тухель Майкл Каррик
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