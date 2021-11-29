Каррик останется в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед»

Майкл Каррик, который в последние дни исполнял обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», не покинет клуб после назначения Ральфа Рангника.

Как свидетельствует британское издание The Mirror, специалист вернется к работе в тренерском штабе команды. Также на своих местах останутся другие специалисты, Майк Фелан и Киран Макккена. Но, Рангник привезет с собой еще нескольких помощников, которые вместе и сформируют персонал манкунианцев.

Более того, есть шанс, что Каррик будет руководить «МЮ» в матче против «Арсенала» в четверг, 2-го декабря, так как Рангник до сих пор не получил свою рабочую визу.

К слову, бывший директор «Локомотива» уже дал первый комментарий после перехода в английский клуб.