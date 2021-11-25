Уже следующим летом лондонский «Челси» попытается переманить к себе полузащитника «Ювентуса» Федерико Кьезу, права на которого пока еще принадлежат «Фиорентине». Лондонцы всерьез заинтересованы в услугах лидера туринского коллектива, приготовив для итальянской стороны выгодное предложение по трансферу.

Журналисты местного издания Calciomercato поделились сведениями о намерениях руководства «Челси» расстаться со 100 миллионами евро ради возможной сделки. При этом отмечается, что на данный момент «Ювентус» не хочет отпускать Кьезу ни за какие деньги.

Более того, летом «старая синьора» даже отказалась вступать в переговоры с «Баварией» и «Реалом», аргументируя это важностью футболиста для дальнейшего развития команды.