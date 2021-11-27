Рангник попытается продвинуть в «МЮ» тренера «Спортинга», а не Почеттино

Оказывается, после того, как Ральф Рангник летом следующего года станет консультантом по развитию в «Манчестер Юнайтед», его мнение будет также учитываться при выборе нового главного тренера.

Как свидетельствует издание The Telegraph, которое первым сообщило о договоренности между клубом и специалистом, немец в таком случае попытается продвинуть на пост наставника свою кандидатуру. Согласно источнику, Рангник является поклонником работы 36-летнего Рубена Аморима, который в прошлом сезоне привел лиссабонский «Спортинг» к золотым медалям чемпионата Португалии.

Отмечается, что Аморим пропагандирует динамичный стиль футбола, делая упор на прессинг. К слову, «Спортинг» на неделе выбил из Лиги чемпионов дортмундскую «Боруссию» и сам вышел в плей-офф.