Рангник пускает проект «Локомотива» под откос и ставит под вопрос будущее «МЮ»

В четверг появилась информация, что Ральф Рангник возглавит «Манчестер Юнайтед» в качестве тренера до конца сезона, а затем займёт пост в руководстве клуба. При этом «Локомотив» он будет вынужден покинуть. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается переосмыслить происходящее.

Российский футбол – штука, конечно, странная. Смотреть игру, то, что происходит на поле, то есть самое главное по идее, очень сложно. Зато у нас лучше всех умеют устраивать шоу за его пределами – вот тут равных России нет. Скандалы, интриги, расследования, неожиданные ходы и повороты – всего этого в отечественном футболе хватает с лихвой. Очередной сюжет связан с «Локомотивом».

«Железнодорожники» с такой помпой заводили в клуб Ральфа Рангника! Немец и его команда презентовали новую философию, устроили затратную трансферную кампанию, скандально сменили тренера. И вдруг выясняется, что Рангник покидает «Локомотив» ещё до второго трансферного окна. Конечно, можно понять, что от предложения «МЮ» отказаться сложно. Однако тут сразу встаёт простой вопрос. А «Локомотиву» что за это будет? Понятно, что мы сейчас услышим рассказы о каком-то мифическом сотрудничестве, но на деле это, как правило, ни к чему не приводит.

«Железнодорожники», видимо, окажутся в очень глупом положении. «Локомотив» планировал какую-то серьёзную смену, потратил кучу денег (порядка 30 миллионов евро), и сейчас останется без архитектора проекта. При всём уважении Томас Цорн, которого, видимо, поставят на хозяйство, человек иного уровня. Собственно, он и Томас Гисдоль оказываются сейчас в каком-то странном положении. Очевидно, что они пришли под Рангника, а теперь его нет.

Во всей этой истории удивляет и «Манчестер Юнайтед». Зачем звать Рангника в качестве тренера – не очень понятно. За последние 10 лет он дважды недолго тренировал «РБ Лейпциг». Что немец может дать как наставник – просто загадка. Футбол стремительно меняется, и тренер без опыта каждодневной работы быстро теряет навык. В качестве примера взгляните на Массимиллиано Аллегри, который вернулся в «Ювентус», но пока выглядит очень блекло. Как Рангник, не добившийся в общем-то больших успехов как тренер, планирует дать результат в английской Премьер-лиге – загадка.

Ещё интереснее слышать, что Рангник летом должен занять то ли некий пост в руководстве клуба, то ли должность консультанта. Таким образом, «МЮ» видит в немце какого-то стратега, который должен помочь команде вернуться на ведущие позиции. На самом деле это тоже вызывает вопросы. Рангник сумел создать себе флёр некоего гениального футбольного стратега, который вершит судьбы и выращивает цветы сквозь асфальт. Его называют и изобретателем гегенпрессинга, и ему чуть ли не одному приписывают строительство футбольного проекта «Ред Булла».

Не хочется умалять заслуг немца, но, кажется, что его заслуги изрядно преувеличены. В конце концов проект «Ред Булла» во многом был выстроен за счёт огромных финансовых вливаний концерна. Деньги, конечно, надо тратить с умом, но всё же намного проще делать что-то, имея почти неограниченный бюджет. Уж как минимум выглядит слегка гипертрофированной мысль, что Рангник – это гений современного футбола, который из ничего построил топ-клуб, как зачастую пытаются преподнести.

На выходе «Локомотив» остается без Рангника, на которого серьёзно рассчитывал и в которого вложился. «МЮ» получает странного тренера и обязательство держать немца в руководстве. При этом летом в команде, видимо, появится немецкий тренер. Это не хорошо и не плохо, скорее просто будет так. А Рангник в свою очередь получает прекрасную возможность показать, кто же он всё-таки на самом деле: современный футбольный гений или просто реинкарнация Остапа Бендера.

Андрей Центров