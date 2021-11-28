«Челси» не обыгрывает «Манчестер Юнайтед» в АПЛ уже четыре года

Центральная встреча тура в английской Премьер-лиге между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» завершилась вничью. Таким образом, лондонцы продлили свою серию без побед над манкунианцами в чемпионате.

В последний раз «аристократы» набирали три очка в противостоянии с «МЮ» еще в ноябре 2017 года. С того момента команды играли друг с другом восемь раз, но ни один из этих поединков не завершился триумфом «Челси» - пять ничейных результатов и три поражения.

Добиться желаемого «синим» не помогло даже явное игровое преимущество – подопечные Томаса Тухеля практически в пять раз больше пробили по воротам соперника в сегодняшнем очном матче.