Рангника в «Локомотиве» должен заменить его помощник

Уход руководителя спортивного направления «Локомотива» Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед» не должен больно ударить по «железнодорожникам». Команда 63-летнего немца продолжит сотрудничество с «Локомотивом», а место Рангника займет его помощник по консалтинговому агентству Ларс Корнетка, сообщает «Спорт-Экспресс».

Важно отметить, что Корнетку не нужно будет вводить в курс дел в «Локомотиве», так как он уже частично принимал участие в управлении «железнодорожниками».

Предполагается, что Рангник будет тренировать «МЮ» до конца сезона и затем останется в структуре «красных дьяволов» в качестве советника.