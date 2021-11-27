Кьеза подписался на игроков «Челси» в «Инстаграме» - до этого лидера «Ювентуса» активно сватали в АПЛ

На днях сообщалось, что «Челси» готовит для «Ювентуса» щедрое предложение по трансферу вингера Федерико Кьезы. Согласно предварительным данным, итальянцы готовы расстаться со 100 миллионами евро ради покупки игрока.

Понервничать болельщиков клуба из Турина заставил и сам Кьеза – после появления всех этих слухов он подписался в «Инстаграме» на официальную страницу лондонской команды, а также на несколько футболистов действующего обладателя Лиги чемпионов, свидетельствует издание The Mirror.

Напомним, что на неделе «Челси» и «Ювентус» сошлись в очном противостоянии – подопечные Томаса Тухеля не оставили шансов нынешнему коллективу Кьезы, добыв разгромную победу со счетом 4:0.