Согласно различным слухам, в последние пару дней представители «Манчестер Юнайтед» контактировали сразу с несколькими специалистами, пытаясь найти идеального кандидата на должность временного наставника команды. Вчера, 24-го ноября, сообщалось, что клуб провел переговоры еще с пятью претендентами.

Сегодня же стало известно, кто из рассматриваемых вариантов лучше всех зарекомендовал себя. Авторитетное британское издание The Independent уверяет, что впечатление на боссов «МЮ» произвели Люсьен Фавр и Руди Гарсия.

По всей видимости, именно среди них будет сделан окончательный выбор. Напомним, что последним местом работы Фавра была дортмундская «Боруссия», а Гарсия в этом году покинул «Лион».