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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стало известно, кто из тренеров впечатлил руководство «МЮ» на собеседовании слухи

25 Ноября 2021 • 14:39 Комментировать (1)
Челси
...
Манчестер Юнайтед
1.62 3.90 5.60
28.11 19:30

Согласно различным слухам, в последние пару дней представители «Манчестер Юнайтед» контактировали сразу с несколькими специалистами, пытаясь найти идеального кандидата на должность временного наставника команды. Вчера, 24-го ноября, сообщалось, что клуб провел переговоры еще с пятью претендентами.

Сегодня же стало известно, кто из рассматриваемых вариантов лучше всех зарекомендовал себя. Авторитетное британское издание The Independent уверяет, что впечатление на боссов «МЮ» произвели Люсьен Фавр и Руди Гарсия.

По всей видимости, именно среди них будет сделан окончательный выбор. Напомним, что последним местом работы Фавра была дортмундская «Боруссия», а Гарсия в этом году покинул «Лион».  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Руди Гарсия Люсьен Фавр
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Den Ivanuk
25 Ноября 2021 в 14:52
Какие интересно вопросы по мачтасти там на себесе спрашивают...
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