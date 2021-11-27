Лукаку вернулся к занятиям в основной группе «Челси»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, который провел более месяца в лазарете команды, уже в скором времени может вернуться на футбольное поле.

По информации британского таблоида The Sun, бельгиец на днях тренировался в основной группе лондонцев накануне поединка с «Манчестер Юнайтед» в рамках английской Премьер-лиги. Правда, участие Лукаку в данном матче пока остается под вопросом.

Напомним, что свое повреждение форвард получил в игре Лиги чемпионов против шведского «Мальмё», но «Челси» и без него отлично справился со своими задачами, возглавив турнирную таблицу АПЛ и гарантировав себе выход в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы.