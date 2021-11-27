Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 199 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лукаку вернулся к занятиям в основной группе «Челси»

27 Ноября 2021 • 19:30 Комментировать
Челси
...
Манчестер Юнайтед
1.62 3.90 5.60
Через 22 ч. 5 мин.

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, который провел более месяца в лазарете команды, уже в скором времени может вернуться на футбольное поле.

По информации британского таблоида The Sun, бельгиец на днях тренировался в основной группе лондонцев накануне поединка с «Манчестер Юнайтед» в рамках английской Премьер-лиги. Правда, участие Лукаку в данном матче пока остается под вопросом.

Напомним, что свое повреждение форвард получил в игре Лиги чемпионов против шведского «Мальмё», но «Челси» и без него отлично справился со своими задачами, возглавив турнирную таблицу АПЛ и гарантировав себе выход в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Арсенал 2:0 Ньюкасл
окончен Ливерпуль 4:0 Саутгемптон
окончен Норвич 0:0 Вулверхэмптон
окончен Кристал Пэлас 1:2 Астон Вилла
Идет 45 минута Брайтон 0:0 Лидс
28.11  17:00 Брентфорд ... Эвертон 2.6 3.3 2.85
28.11  17:00 Манчестер Сити ... Вест Хэм 1.27 6.2 11
28.11  17:00 Лестер ... Уотфорд 1.47 4.8 6.6
28.11  17:00 Бёрнли ... Тоттенхэм 3.3 3.45 2.23
28.11  19:30 Челси ... Манчестер Юнайтед 1.96 3.55 4
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Ноября
21:10 · Англия. Премьер-лига
В «ПСЖ» согласились провести переговоры с «МЮ» по Почеттино в конце сезона
20:57 · Англия. Премьер-лига
Кэррик: «Матч с «Челси» - очень трудное испытание для «МЮ», но мы должны верить в успех»
19:57 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» и почти догнал лидера
19:30 · Англия. Премьер-лига
Лукаку вернулся к занятиям в основной группе «Челси»
19:13 · Англия. Премьер-лига
Салах отличился результативными действиями за «Ливерпуль» в последних 11 матчах АПЛ
18:39 · Англия. Премьер-лига
Артета – о победе над «Ньюкаслом»: «Арсенал» реабилитировался после матча с «Ливерпулем»
18:17 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Раньше я был поклонником Месси, но сейчас, наверное, отдам предпочтение Роналду»
17:36 · Россия. Премьер-лига
Рангник не против остаться главным тренером «МЮ» по окончании сезона слухи
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Саутгемптон» - 4:0 (закончен)
17:29 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» без труда одолел «Ньюкасл» 1
16:30 · Англия. Премьер-лига
Ляказетт ответил на вопрос об уходе из «Арсенала»
15:35 · Россия. Премьер-лига
Известна зарплата Рангника в «Манчестер Юнайтед» 2
15:10 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Ньюкасл» - 2:0 (закончен)
14:35 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» согласовала с «Манчестер Сити» сумму трансфера Торреса
12:35 · Англия. Премьер-лига
Макси Родригес объявил о завершении карьеры
Все новости
Рекомендуем