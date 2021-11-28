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Червиченко – о Рангнике в «МЮ»: «Творятся какие-то необъяснимые вещи»

28 Ноября 2021 • 17:06 Комментировать (1)
Челси
...
Манчестер Юнайтед
1.62 4.25 5.80
Через 0 ч. 14 мин.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился своим мнением касательно недавних слухов о назначении Ральфа Рангника на должность временного главного тренера «Манчестер Юнайтед». Экс-чиновник не может найти объяснений, почему руководство манкунианцев обратило свое внимание именно на этого специалиста.

«Черчесов в сборной Польши, как и Рангник в «МЮ» — сказки венского леса. Не понимаю, зачем этот немецкий Калиостро нужен «Манчестеру». Творятся какие-то необъяснимые вещи», - подчеркнул Червиченко в интервью для «РБ Спорт».

Стоит добавить, что переезд нынешнего представителя «Локомотива» в Англию уже согласован – об этом сообщает британская пресса.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Андрей Червиченко
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Комментарии (1)
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Bolela
28 Ноября 2021 в 18:38
Ибо не только у нас бабло отмывают...
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