Рангник дал свой первый комментарий после назначения в «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» наконец-то огласил имя нового главного тренера команды – временную должность до лета следующего года будет занимать Ральф Рангник, работавший до этого в структуре московского «Локомотива».

Сам немецкий специалист дал свой первый комментарий касательно назначения на пост наставника. «Состав «Юнайтед» полон талантами, а также наблюдается отличный баланс молодости и опыта. Все мои усилия будет нацелены на то, чтобы в течение шести месяцев помочь этим футболистам раскрыть свой потенциал, а также усовершенствоваться именно как команда», - приводит слова Рангника The Times.

Уточним, что после истечения действующего контракта немец начнет свою деятельность в качестве консультанта по развитию в манчестерском клубе.