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Рангник дал свой первый комментарий после назначения в «МЮ»

29 Ноября 2021 • 14:46 Комментировать (1)
Челси
1:1
Манчестер Юнайтед
окончен

«Манчестер Юнайтед» наконец-то огласил имя нового главного тренера команды – временную должность до лета следующего года будет занимать Ральф Рангник, работавший до этого в структуре московского «Локомотива».

Сам немецкий специалист дал свой первый комментарий касательно назначения на пост наставника. «Состав «Юнайтед» полон талантами, а также наблюдается отличный баланс молодости и опыта. Все мои усилия будет нацелены на то, чтобы в течение шести месяцев помочь этим футболистам раскрыть свой потенциал, а также усовершенствоваться именно как команда», - приводит слова Рангника The Times.

Уточним, что после истечения действующего контракта немец начнет свою деятельность в качестве консультанта по развитию в манчестерском клубе.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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Комментарии (1)
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PoliticExpert
29 Ноября 2021 в 14:53
Ну, Локомотив он очень классно развил, посмотрим, что будет с МЮ
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