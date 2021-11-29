Роналду - худший игрок «Манчестер Юнайтед» в матче с «Челси»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провально сыграл во вчерашнем поединке чемпионата Англии против лондонского «Челси». Футболист начал встречу на скамейке запасных и появился на поле на 64-й минуте.

Эксперты статистического портала Whoscored подвели итоги матча и поставили 36-летнему звездному бомбардиру самую низкую оценку среди всех игроков «красных дьяволов». КриРо получил лишь 5,8 балла.

Поединок, состоявшийся на лондонском стадионе «Стэмфорд Бридж», завершился в ничью со счетом 1:1. Голами отметились Джедон Санчо и Жоржиньо, реализовавший 11-метровый удар.