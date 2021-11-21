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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» намерен воспользоваться проблемами Маунта в «Челси» и переманить игрока к себе слухи

21 Ноября 2021 • 23:58 Комментировать
Челси
...
Манчестер Юнайтед
1.62 3.90 5.60
28.11 19:30

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт испытывает проблемы в лондонском коллективе, ссылаясь на несправедливое отношение к нему. Футболист хочет, чтобы его тоже трактовали как звезду команды, а также недоволен условиями нового соглашения, которое руководство клуба не так давно ему предложило.

Таким образом, все более вероятным кажется трансфер англичанина. Как сообщает испанское издание Fichajes, на Маунта нашлось сразу три претендента – «Манчестер Сити», «Бавария» и «Реал».

Согласно источнику, фаворитом в данной борьбе считаются именно мадридцы. Эксперты портала Transfermarkt оценивают возможную сделку по 22-летнему игроку в 75 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Мэйсон Маунт
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