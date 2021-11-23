Несмотря на то, что еще вчера главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг опровергал какие-либо слухи о его назначении в «Манчестер Юнайтед», уже сегодня британская пресса пишет о проведенных между сторонами переговорах.

Согласно информации, предоставленной авторитетным изданием Manchester Evening News, тен Хаг разговаривал с представителями английского клуба, рассказав сразу об идеях, которыми бы он занялся в случае предложения сотрудничества.

Напомним, что 51-летний наставник уже как четыре года работает с «Аяксом», доминируя вместе с командой на внутренней арене. Также именно он возглавлял голландцев, когда те доходили до полуфинала Лиги чемпионов.