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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг обсудил с «Манчестер Юнайтед» возможное сотрудничество слухи

23 Ноября 2021 • 01:02 Комментировать
Спарта Роттердам
...
Аякс
28.11 14:15

Несмотря на то, что еще вчера главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг опровергал какие-либо слухи о его назначении в «Манчестер Юнайтед», уже сегодня британская пресса пишет о проведенных между сторонами переговорах.

Согласно информации, предоставленной авторитетным изданием Manchester Evening News, тен Хаг разговаривал с представителями английского клуба, рассказав сразу об идеях, которыми бы он занялся в случае предложения сотрудничества.

Напомним, что 51-летний наставник уже как четыре года работает с «Аяксом», доминируя вместе с командой на внутренней арене. Также именно он возглавлял голландцев, когда те доходили до полуфинала Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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