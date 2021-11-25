В Англии считают, что назначение Рангника в «МЮ» может помешать летом пригласить Почеттино

Новость о возможном назначении Ральфа Рангника на пост временного главного тренера «Манчестер Юнайтед» вызвала немалый ажиотаж в Англии. Такой выбор руководства манкунианцев считается неожиданным, а некоторые журналисты сразу же предупредили о возможных трудностях в работе с немецким специалистом.

В частности обсуждается тот факт, что Рангник по окончании сезона перейдет на должность консультанта. Это, как предполагает эксперт Sky Sports Кавел Солкехол, может помешать пригласить летом Маурисио Почеттино.

Дело в том, что в Париже аргентинский специалист недоволен работой под присмотром спортивного директора Леонардо. Почеттино хочет получить свободу действий, а наличие Рангника в роли советчика повторит историю с «ПСЖ».