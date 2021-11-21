Гвардиола – об увольнении Сульшера: «Надо выигрывать матчи»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал судьбу своего коллеги по цеху, а именно Уле Гуннара Сульшера, который был уволен руководством «Юнайтед» после трех проведенных лет в клубе.

«Он понимает, что когда ты наставник такой великой команды, то надо выигрывать матч. В противном случае – у тебя огромные проблемы. Думаете, почему я здесь? (прим. – в «Сити»). Потому что пока мы побеждаем. Если бы это было не так, то с Вами, журналистами, сейчас разговаривал бы уже другой человек», - отреагировал испанский специалист на пресс-конференции.

Примечательно, что Гвардиола напрямую поучаствовал в отставке Сульшер, обыграв его в очной встрече в дерби неделями ранее.