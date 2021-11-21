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Гвардиола – об увольнении Сульшера: «Надо выигрывать матчи»

21 Ноября 2021 • 21:55 Комментировать (3)
Манчестер Сити
...
Вест Хэм
28.11 17:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал судьбу своего коллеги по цеху, а именно Уле Гуннара Сульшера, который был уволен руководством «Юнайтед» после трех проведенных лет в клубе.

«Он понимает, что когда ты наставник такой великой команды, то надо выигрывать матч. В противном случае – у тебя огромные проблемы. Думаете, почему я здесь? (прим. – в «Сити»). Потому что пока мы побеждаем. Если бы это было не так, то с Вами, журналистами, сейчас разговаривал бы уже другой человек», - отреагировал испанский специалист на пресс-конференции.

Примечательно, что Гвардиола напрямую поучаствовал в отставке Сульшер, обыграв его в очной встрече в дерби неделями ранее.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Хосеп Гвардиола Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Nebarsabarsenet
21 Ноября 2021 в 23:43
Или хотя бы не проигрывать как минимум
ингерман
21 Ноября 2021 в 22:42
ай дык тренир эцо ж как бык-приизвидитель.. раз корова сбросила потом второй-третий.. апосля на колбасу отправяц.. брат-джапмер не дасц соврать.. )))
PoliticExpert
21 Ноября 2021 в 22:06
Всё абсолютно верно.
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