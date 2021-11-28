«Манчестер Сити» в снегопад обыграл «Вест Хэм», также победили «Лестер» и «Брентфорд»

Обрушившийся на Англию снегопад сорвал проведение матча с участием «Тоттенхэма» и немного помешал битве «Манчестер Сити» и «Вест Хэма», так как второй тайм задержался из-за уборки последствий стихии. Что касается самой игры, «горожане» повели после гола Илкая Гюндогана на 33-й минуте. Команды также обменялись голами в компенсированное время, после результативных ударов Фернандиньо и Мануэля Лансини счет стал 2:1.
«Манчестер Сити» настиг «Челси» на первом месте, «Вест Хэм» - четвертый.
В других матчах «Лестер» одолел «Уотфорд» (4:2), а «Брентфорд» - «Эвертон» (1:0).
Протокол игры
|(1:0) Гюндоган Илкай 33'
|(2:0) Фернандиньо Фернандо 90'
|90' Лансини Мануэль (2:1)
Эдерсон Мораес • Уокер Кайл • Диаш Рубен • Лапорт Эмерик • 29'Канселу Жоау • 61'Гюндоган Илкай • Родри Эрнандес • Силва Бернарду • Жезус Габриэль • Марез Рияд • Стерлинг Рахим 87' ( Фернандиньо Фернандо ( 87')
Запасные: James McAtee • Палмер Коул • Аке Натан • Стеффен Закари • Зинченко Александр • Стоунс Джон • Карсон Скотт
Фабьянски Лукаш • Доусон Крэйг • Зума Курт • Крессуэлл Арон 61' ( Цоуфал Владимир ( 61') • Джонсон Бен • Соучек Томаш • Райс Деклан • Масуаку Артур 74' ( Боуэн Джаррод ( 74') • Форнальс Пабло • Бенрахма Саид 59' ( Лансини Мануэль ( 59') • Антонио Майкл
Запасные: Ноубл Марк • Крал Алекс • Влашич Никола • Диоп Исса • Ярмоленко Андрей • Ареола Альфонс
28 ноября. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
Протокол игры
|(1:0) Мэддисон Джеймс 16'
|30' Кинг Джошуа (1:1)
|(2:1) Варди Джейми 34'
|(3:1) Варди Джейми 42'
|61' Деннис Эммануэль (3:2)
|(4:2) Лукмен Адемола 68'
Шмейхель Каспер • Кастань Тимоти • Эванс Джонни • Сёюнджю Чаглар • Томас Люк • Сумаре Бубакари • Ндиди Уилфред • Лукмен Адемола 75' ( Олбрайтон Марк ( 75') • Мэддисон Джеймс 88' ( Дьюзбери-Холл Кирнан ( 88') • Барнс Харви • Варди Джейми
Запасные: Амарти Даниэль • Перес Айосе • Ихеаначо Келечи • Дака Пэтсон • Чодури Хамза • Вестергор Янник • Уорд Дэнни II
Бахманн Даниэль • Фемения Кико • Каткарт Крейг • Трост-Эконг Виллиам • Масина Адам • Луза Имран 46' ( Туфан Озан ( 46') • Эрнандес Хуан • Клеверли Том 46' ( Педро Жоао ( 46') • Сиссоко Мусса • Деннис Эммануэль 71' ( Флетчер Эшли ( 71') • Кинг Джошуа
Запасные: Гослинг Дэн • Нгакиа Джереми • Кабаселе Кристиан • Эллиотт Роберт • Роуз Дэнни • James Morris
28 ноября. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).
Протокол игры
|(1:0) Тони Айвен 24'
Фернандес Альваро III • Гуд Чарли • Янссон Понтус • 66'Пиннок Итан • Каньос Серхи 51' 87' ( Висса Йоан ( 87') • Ониика Фрэнк • 43'Норгор Кристиан 70' ( Баптист Шендон ( 70') • Янельт Витали • Генри Рико 77' ( Расмуссен Мадс ( 77') • Тони Айвен • Мбеумо Брайан 90'
Запасные: Форсс Маркус • Томпсон Доминик • Matthew Cox • Йенсен Матиас • Годдос Саман • Бех Мадс
Пикфорд Джордан • Коулмэн Шеймус • Годфри Бен • 80'Кин Майкл • Динь Люка • Таунсенд Андрос 38' 70' ( Грэй Демарай ( 70') • Дукуре Абдулай • Аллан Маркес • Гордон Энтони • Айуоби Алекс • Рондон Саломон 66'
Запасные: Бегович Асмир • Тосун Дженк • Гбамин Жан-Филипп • Кенни Джонджо • Делф Фабиан • Брэнтуэйт Джерред • Симмс Эллис • Доббин Льюис
28 ноября. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".