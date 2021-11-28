«Манчестер Сити» в снегопад обыграл «Вест Хэм», также победили «Лестер» и «Брентфорд»

Обрушившийся на Англию снегопад сорвал проведение матча с участием «Тоттенхэма» и немного помешал битве «Манчестер Сити» и «Вест Хэма», так как второй тайм задержался из-за уборки последствий стихии. Что касается самой игры, «горожане» повели после гола Илкая Гюндогана на 33-й минуте. Команды также обменялись голами в компенсированное время, после результативных ударов Фернандиньо и Мануэля Лансини счет стал 2:1.

«Манчестер Сити» настиг «Челси» на первом месте, «Вест Хэм» - четвертый.

В других матчах «Лестер» одолел «Уотфорд» (4:2), а «Брентфорд» - «Эвертон» (1:0).