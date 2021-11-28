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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» в снегопад обыграл «Вест Хэм», также победили «Лестер» и «Брентфорд»

28 Ноября 2021 • 19:08 Комментировать
Брентфорд
1:0
Эвертон
окончен

Обрушившийся на Англию снегопад сорвал проведение матча с участием «Тоттенхэма» и немного помешал битве «Манчестер Сити» и «Вест Хэма», так как второй тайм задержался из-за уборки последствий стихии. Что касается самой игры, «горожане» повели после гола Илкая Гюндогана на 33-й минуте. Команды также обменялись голами в компенсированное время, после результативных ударов Фернандиньо и Мануэля Лансини счет стал 2:1.

«Манчестер Сити» настиг «Челси» на первом месте, «Вест Хэм» - четвертый.

В других матчах «Лестер» одолел «Уотфорд» (4:2), а «Брентфорд» - «Эвертон» (1:0).

Протокол игры  
Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм
(1:0) Гюндоган Илкай 33'    
(2:0) Фернандиньо Фернандо 90'    
    90' Лансини Мануэль (2:1)
Эдерсон Мораес Уокер Кайл Диаш Рубен Лапорт Эмерик   29' Канселу Жоау   61' Гюндоган Илкай Родри Эрнандес Силва Бернарду Жезус Габриэль Марез Рияд Стерлинг Рахим   87' (Фернандиньо Фернандо (   87')
Запасные: James McAtee Палмер Коул Аке Натан Стеффен Закари Зинченко Александр Стоунс Джон Карсон Скотт
Фабьянски Лукаш Доусон Крэйг Зума Курт Крессуэлл Арон   61' (Цоуфал Владимир (   61') Джонсон Бен Соучек Томаш Райс Деклан Масуаку Артур   74' (Боуэн Джаррод (   74') Форнальс Пабло Бенрахма Саид   59' (Лансини Мануэль (   59') Антонио Майкл
Запасные: Ноубл Марк Крал Алекс Влашич Никола Диоп Исса Ярмоленко Андрей Ареола Альфонс
28 ноября. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
Протокол игры  
Лестер 4:2 Уотфорд
(1:0) Мэддисон Джеймс 16'    
    30' Кинг Джошуа (1:1)
(2:1) Варди Джейми 34'    
(3:1) Варди Джейми 42'    
    61' Деннис Эммануэль (3:2)
(4:2) Лукмен Адемола 68'    
Шмейхель Каспер Кастань Тимоти Эванс Джонни Сёюнджю Чаглар Томас Люк Сумаре Бубакари Ндиди Уилфред Лукмен Адемола   75' (Олбрайтон Марк (   75') Мэддисон Джеймс   88' (Дьюзбери-Холл Кирнан (   88') Барнс Харви Варди Джейми
Запасные: Амарти Даниэль Перес Айосе Ихеаначо Келечи Дака Пэтсон Чодури Хамза Вестергор Янник Уорд Дэнни II
Бахманн Даниэль Фемения Кико Каткарт Крейг Трост-Эконг Виллиам Масина Адам Луза Имран   46' (Туфан Озан (   46') Эрнандес Хуан Клеверли Том   46' (Педро Жоао (   46') Сиссоко Мусса Деннис Эммануэль   71' (Флетчер Эшли (   71') Кинг Джошуа
Запасные: Гослинг Дэн Нгакиа Джереми Кабаселе Кристиан Эллиотт Роберт Роуз Дэнни James Morris
28 ноября. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).

 

Протокол игры  
Брентфорд 1:0 Эвертон
(1:0) Тони Айвен 24'    
Фернандес Альваро III Гуд Чарли Янссон Понтус   66' Пиннок Итан Каньос Серхи   51'   87' (Висса Йоан (   87') Ониика Фрэнк   43' Норгор Кристиан   70' (Баптист Шендон (   70') Янельт Витали Генри Рико   77' (Расмуссен Мадс (   77') Тони Айвен Мбеумо Брайан   90'
Запасные: Форсс Маркус Томпсон Доминик Matthew Cox Йенсен Матиас Годдос Саман Бех Мадс
Пикфорд Джордан Коулмэн Шеймус Годфри Бен   80' Кин Майкл Динь Люка Таунсенд Андрос   38'   70' (Грэй Демарай (   70') Дукуре Абдулай Аллан Маркес Гордон Энтони Айуоби Алекс Рондон Саломон   66'
Запасные: Бегович Асмир Тосун Дженк Гбамин Жан-Филипп Кенни Джонджо Делф Фабиан Брэнтуэйт Джерред Симмс Эллис Доббин Льюис
28 ноября. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".

 

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окончен Брентфорд 1:0 Эвертон
окончен Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм
окончен Лестер 4:2 Уотфорд
28.11  19:30 Челси ... Манчестер Юнайтед 1.96 3.55 4
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