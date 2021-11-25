Рожерио Сени считает Эдерсона лучшим голкипером мира

Один из лучших бразильских вратарей XXI века Рожерио Сени высказался о современных голкиперах.

- Наверное, Эдерсон - лучший из играющих сегодня вратарей, он наиболее совершенный в современно футболе. Я не думаю, что он стал моим преемником. Уверен, что он меня превзошел, - приводит слова Сени Manchester Evening News.

Эдерсону 28 лет, в составе «Манчестер Сити» он играет с 2017 года, перейдя из «Бенфики» за 40 млн евро. В текущем сезоне Эдерсон пропустил 14 голов в 16 матчах, отыграв на ноль в семи поединках. «Горожане» продлили контракт со своим безусловным номером один до 2026 года.