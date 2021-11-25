Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 319 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рожерио Сени считает Эдерсона лучшим голкипером мира

25 Ноября 2021 • 21:08 Комментировать
Манчестер Сити
...
Вест Хэм
1.28 5.90 9.80
28.11 17:00

Один из лучших бразильских вратарей XXI века Рожерио Сени высказался о современных голкиперах.

- Наверное, Эдерсон - лучший из играющих сегодня вратарей, он наиболее совершенный в современно футболе. Я не думаю, что он стал моим преемником. Уверен, что он меня превзошел, - приводит слова Сени Manchester Evening News.

Эдерсону 28 лет, в составе «Манчестер Сити» он играет с 2017 года, перейдя из «Бенфики» за 40 млн евро. В текущем сезоне Эдерсон пропустил 14 голов в 16 матчах, отыграв на ноль в семи поединках. «Горожане» продлили контракт со своим безусловным номером один до 2026 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Рожерио Сени Эдерсон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Ноября
21:08 · Англия. Премьер-лига
Рожерио Сени считает Эдерсона лучшим голкипером мира
20:59 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» - «Саутгемптон»: прогноз на матч чемпионата Англии – 27 ноября 2021
20:23 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» - «Ньюкасл»: прогноз на матч чемпионата Англии – 27 ноября 2021
20:13 · Англия. Премьер-лига
Эксперты назвали имя безусловного фаворита на должность наставника «Манчестер Юнайтед»
19:31 · Англия. Премьер-лига
В Англии считают, что назначение Рангника в «МЮ» может помешать летом пригласить Почеттино
19:27 · Англия. Чемпионшип
​В Англии футболист потерял сознание на тренировке
17:59 · Англия. Премьер-лига
​Клоппу пришлось объясняться перед журналистом за свои слова о Кубке африканских наций
17:47 · Англия. Премьер-лига
Ван дер Ваарт в грубой форме раскритиковал Магуайра
17:24 · Англия. Премьер-лига
«Реал» отказался от идеи подписания Погба слухи
17:05 · Англия. Премьер-лига
Кантона провозгласил себя новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» 2 видео
16:38 · Англия. Премьер-лига
Петер Шмейхель хотел бы видеть на посту наставника «МЮ» Стива Брюса
16:28 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» не будет выпускать новую форму на следующий сезон – клуб хочет сэкономить деньги фанатам
15:49 · Англия. Премьер-лига
Конте определился с ещё одной трансферной целью «Тоттенхэма» - в Лондон может перебраться защитник «МЮ» слухи
15:17 · Россия. Премьер-лига
​Рангник будет готов уйти из «Локомотива» в «Манчестер Юнайтед» при одном условии слухи
14:57 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готовит для «Ювентуса» щедрое предложение по Кьезе слухи
Все новости
Рекомендуем