«Ньюкасл» продолжает строить планы на ближайшее трансферное окно, присматриваясь к различным кандидатурам для усиления команды. Одним из потенциальных новичков клуба местные СМИ называют защитника «Манчестер Сити» Натана Аке.

Голландцу пока так и не удалось закрепиться в составе «горожан» после перехода из «Борнмута», где он уже работал с новоиспеченным наставником «сорок» Эдди Хау. К тому же, сам «Сити» готов отпустить футболиста, чтобы подписать Маттейса де Лигта из «Ювентуса».

Согласно информации, предоставленной британским таблоидом The Sun, агенты Аке уже в скором времени проведут первый этап переговоров с «Ньюкаслом». Сумма трансфера может составить 30 миллионов евро.