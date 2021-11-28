В последние дни все активнее обсуждается возможный трансфер вингера «Манчестер Сити» Ферррана Торреса в «Барселону». Различные источники сообщали, что футболист сам попросил руководство «горожан» согласиться на переговоры.

Впрочем, эту ситуацию прокомментировали и в каталонском клубе. Вице-президент «сине-гранатовых» Рафа Юсте в разговоре с Diario Sport подтвердил, что процесс оформления сделки уже действительно начался.

«Ферран – невероятный игрок. Мы хотим, чтобы такие личности выступали за нас. У нас хорошие отношения с людьми из «Сити», посмотрим, как все будет», - рассказал чиновник. Отметим, что переход может состоятся в январе.