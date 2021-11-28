Возобновление матча «Манчестер Сити» - «Вест Хэм» затягивается – в перерыве не успели расчистить снег

Сегодня погодные условия застали врасплох английские футбольные команды – в день, когда проходит очередной тур местной Премьер-лиги, на Туманном Альбионе выпал снег. В некоторых городах природное явление даже помешало проведению матчей.

Так, на неопределенный срок был перенесен поединок между «Бёрнли» и «Тоттенхэмом», а сейчас задерживается и продолжение встречи в Манчестере, где «Сити» принимает «Вест Хэм».

Работники стадиона не успели за 15 минут перерыва расчистить поле от снега, поэтому арбитр дал сигнал футболистам подождать еще некоторое время в подтрибунном помещении. По итогам первого тайма «горожане» минимально ведут в счете, а текстовая онлайн-трансляция противостояния доступна Вашему вниманию на сайте Liveresult.ru