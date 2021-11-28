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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Возобновление матча «Манчестер Сити» - «Вест Хэм» затягивается – в перерыве не успели расчистить снег

28 Ноября 2021 • 18:12 Комментировать
Манчестер Сити
2:1
Вест Хэм
окончен

Сегодня погодные условия застали врасплох английские футбольные команды – в день, когда проходит очередной тур местной Премьер-лиги, на Туманном Альбионе выпал снег. В некоторых городах природное явление даже помешало проведению матчей.

Так, на неопределенный срок был перенесен поединок между «Бёрнли» и «Тоттенхэмом», а сейчас задерживается и продолжение встречи в Манчестере, где «Сити» принимает «Вест Хэм».

Работники стадиона не успели за 15 минут перерыва расчистить поле от снега, поэтому арбитр дал сигнал футболистам подождать еще некоторое время в подтрибунном помещении. По итогам первого тайма «горожане» минимально ведут в счете, а текстовая онлайн-трансляция противостояния доступна Вашему вниманию на сайте Liveresult.ru

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Вест Хэм
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окончен Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм
окончен Лестер 4:2 Уотфорд
28.11  19:30 Челси ... Манчестер Юнайтед 1.96 3.55 4
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