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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола: «Сити» мог более крупно обыграть «Вест Хэм»

28 Ноября 2021 • 20:30 Комментировать
Манчестер Сити
2:1
Вест Хэм
окончен

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды над «Вест Хэмом» в рамках английской Премьер-лиги – «горожане» сумели справиться с главной сенсацией текущего розыгрыша первенства со счетом 2:1.

«Честно, я удивился количеством моментов, которые мы создали. Могли забить три или даже четыре гола. В первом тайме было очень тяжело играть. Но, по итогу я доволен каждым из своих футболистов, они обыграли сильного соперника. Отдельную благодарность хотелось бы выразить работникам стадиона, без них мы бы не продолжили поединок из-за снега», - приводит слова испанского специалиста BBC Sport.

Напомним, что игроки вышли на вторую половину встречи на несколько минут позже, так как во время перерыва на поле не успели убрать весь снег.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Вест Хэм Хосеп Гвардиола
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