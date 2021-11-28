«Могли рассчитывать на победу»: Мойес подвёл итоги матча с «Сити»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился впечатлениями от выездного поединка с «Манчестер Сити» в рамках английской Премьер-лиги, в котором его подопечные на заснеженном поле уступили сопернику.

«Считаю, что игроки все делали правильно. Против коллективов уровня «Сити» много моментов и не может быть, надо пользоваться одинокими шансами. Но, даже по такой игре могли рассчитывать на победу в данной встрече. Просто не хватило реализации, а также чувствовалось отсутствие нескольких ключевых футболистов», - подчеркнул английский специалист на послематчевой пресс-конференции.

Добавим, что это поражение не подвинуло «молотобойцев» с четвертого места в турнирной таблице чемпионата.