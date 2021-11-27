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Тухель – о «МЮ»: «Никого нельзя списывать со счетов в АПЛ»

27 Ноября 2021 • 21:32 Комментировать
Челси
...
Манчестер Юнайтед
1.62 3.90 5.60
Через 20 ч. 16 мин.

Уже завтра, 28-го ноября, «Челси» на своем поле будет принимать кризисный «Манчестер Юнайтед». При этом, наставник лондонцев Томас Тухель призвал своих подопечных не быть слишком самоуверенными.

«Нельзя никого списывать со счетов в АПЛ. Это по-прежнему великий клуб с отличным подбором опытных исполнителей. Нам нельзя дать им чувствовать себя комфортно. Если мы позволим «МЮ» диктовать свои условия, то талант игроков сыграет свою роль», - прокомментировал немецкий специалист на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что наставник «Юнайтед» Майкл Кэррик назвал противостояние с «Челси» очень трудным испытанием для его команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Томас Тухель
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28.11  17:00 Брентфорд ... Эвертон 2.6 3.3 2.85
28.11  17:00 Манчестер Сити ... Вест Хэм 1.27 6.2 11
28.11  17:00 Лестер ... Уотфорд 1.47 4.8 6.6
28.11  17:00 Бёрнли ... Тоттенхэм 3.3 3.45 2.23
28.11  19:30 Челси ... Манчестер Юнайтед 1.96 3.55 4
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