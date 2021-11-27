Тухель – о «МЮ»: «Никого нельзя списывать со счетов в АПЛ»

Уже завтра, 28-го ноября, «Челси» на своем поле будет принимать кризисный «Манчестер Юнайтед». При этом, наставник лондонцев Томас Тухель призвал своих подопечных не быть слишком самоуверенными.

«Нельзя никого списывать со счетов в АПЛ. Это по-прежнему великий клуб с отличным подбором опытных исполнителей. Нам нельзя дать им чувствовать себя комфортно. Если мы позволим «МЮ» диктовать свои условия, то талант игроков сыграет свою роль», - прокомментировал немецкий специалист на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что наставник «Юнайтед» Майкл Кэррик назвал противостояние с «Челси» очень трудным испытанием для его команды.