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«Барселона» поборется с «Ювентусом» за Марсьяля слухи

28 Ноября 2021 • 17:24 Комментировать (1)
Челси
...
Манчестер Юнайтед
1.62 4.25 5.80
Через 0 ч. 12 мин.

Вполне вероятно, что смена главного тренера в «Манчестер Юнайтед» никак не повлияет на желание нападающего Антони Марсьяля сменить клубную прописку уже в ближайшее зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось об интересе к французу со стороны «Ювентуса», но у итальянцев появится достойный конкурент. Как свидетельствует издание Mundo Deportivo, вариант с подписанием Марсьяла рассматривает и «Барселона».

Согласно источнику, каталонцы попытаются переманить футболиста к себе, если им не удастся договориться с «Манчестер Сити» по Феррану Торресу. В текущем сезоне на счету Марсьяля лишь один гол в девяти поединках за «МЮ» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль
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Комментарии (1)
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ARTUR
28 Ноября 2021 в 17:30
Бред...срался кому жтот марсьяль
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окончен Брентфорд 1:0 Эвертон
окончен Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм
окончен Лестер 4:2 Уотфорд
28.11  19:30 Челси ... Манчестер Юнайтед 1.96 3.55 4
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