Вполне вероятно, что смена главного тренера в «Манчестер Юнайтед» никак не повлияет на желание нападающего Антони Марсьяля сменить клубную прописку уже в ближайшее зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось об интересе к французу со стороны «Ювентуса», но у итальянцев появится достойный конкурент. Как свидетельствует издание Mundo Deportivo, вариант с подписанием Марсьяла рассматривает и «Барселона».

Согласно источнику, каталонцы попытаются переманить футболиста к себе, если им не удастся договориться с «Манчестер Сити» по Феррану Торресу. В текущем сезоне на счету Марсьяля лишь один гол в девяти поединках за «МЮ» во всех турнирах.