«ПСЖ» контактировал с Зиданом – в клубе готовятся к уходу Почеттино в «МЮ»

По всей видимости, «ПСЖ» действительно рассматривает возможность смены главного тренера команды. У руководства сложились не самые хорошие отношения с Маурисио Почеттино, а в свете последних событий клуб решил уже начать искать аргентинцу замену.

Дело в том, что специалист намерен летом перебраться в «Манчестер Юнайтед» - ему не нравится в Париже, а также он хотел бы иметь большее влияние на стратегическое развитие команды, в которой работает. Как сообщает местное издание Le Parisien, французы уже контактировали с Зинедином Зиданом по поводу будущего сотрудничества.

Примечательно, что журналисты итальянского ресурса Footmercato свидетельствуют о возможном уходе Почеттино уже в ближайшее время – владельцы «ПСЖ» требуют от него атакующий футбол, который футболисты не демонстрируют, поэтому наставник может быть уволен еще до конца сезона.