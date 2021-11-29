Рой Кин: «Роналду вернулся в «МЮ» не для того, чтобы сидеть в запасе»

Экс-капитан «МЮ» Рой Кин отреагировал на невыход португальского форварда Криштиану Роналду в стартовом составе на матч против лондонского «Челси».

«Такой футболист должен выходить в старте. Ему нечего делать на скамейке запасных. КриРо вернулся не для того, чтобы сидеть в резерве.

Роналду – игрок элитного уровня. У него хорошие показатели после возвращения. Тренерам «Юнайтед» нужно научиться работать с суперзвездами», - цитирует эксперта Sky Sports.

Криштиану вышел на поле в середине второго тайма. Аналитики портала Whoscored признали португальца худшим футболистом матча.