Кэлвин Филлипс отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»

Около месяца назад британские СМИ сообщали, что «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» активно включились в борьбу за полузащитника «Лидса» и сборной Англии Кэлвина Филлипса. Однако, манкунианцы уже потеряли все шансы заполучить игрока.

Такой информацией поделился британский таблоид The Sun. Дело в том, что Филлипс не хочет переходить в стан принципиального для его родного клуба соперника – он боится, что его могут неправильно понять родственники.

Таким образом, все более вероятным кажется трансфер англичанина в «Ливерпуль». Согласно предварительным данным, «Лидс» получит за 25-летнего футболиста около 60 миллионов евро.