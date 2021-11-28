Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 235 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кэлвин Филлипс отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»

28 Ноября 2021 • 00:48 Комментировать
Челси
...
Манчестер Юнайтед
1.57 4.15 5.80
Через 18 ч. 29 мин.

Около месяца назад британские СМИ сообщали, что «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» активно включились в борьбу за полузащитника «Лидса» и сборной Англии Кэлвина Филлипса. Однако, манкунианцы уже потеряли все шансы заполучить игрока.

Такой информацией поделился британский таблоид The Sun. Дело в том, что Филлипс не хочет переходить в стан принципиального для его родного клуба соперника – он боится, что его могут неправильно понять родственники.

Таким образом, все более вероятным кажется трансфер англичанина в «Ливерпуль». Согласно предварительным данным, «Лидс» получит за 25-летнего футболиста около 60 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лидс Ливерпуль Манчестер Юнайтед Кэлвин Филлипс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Ливерпуль 4:0 Саутгемптон
окончен Норвич 0:0 Вулверхэмптон
окончен Кристал Пэлас 1:2 Астон Вилла
окончен Брайтон 0:0 Лидс
28.11  17:00 Брентфорд ... Эвертон 2.6 3.3 2.85
28.11  17:00 Манчестер Сити ... Вест Хэм 1.27 6.2 11
28.11  17:00 Лестер ... Уотфорд 1.47 4.8 6.6
28.11  17:00 Бёрнли ... Тоттенхэм 3.3 3.45 2.23
28.11  19:30 Челси ... Манчестер Юнайтед 1.96 3.55 4
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Ноября
00:48 · Англия. Премьер-лига
Кэлвин Филлипс отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»
00:30 · Англия. Премьер-лига
В «Барселоне» прокомментировали интерес к Феррану Торресу слухи
27 Ноября
23:55 · Англия. Премьер-лига
Рангник попытается продвинуть в «МЮ» тренера «Спортинга», а не Почеттино 1
22:28 · Англия. Премьер-лига
Штанга трижды уберегла «Лидс» от поражения в матче с «Брайтоном»
21:56 · Англия. Премьер-лига
Клопп остался недоволен игрой «Ливерпуля» в победном матче против «Саутгемптона» 1
21:32 · Англия. Премьер-лига
Тухель – о «МЮ»: «Никого нельзя списывать со счетов в АПЛ»
21:22 · Англия. Премьер-лига
Кьеза подписался на игроков «Челси» в «Инстаграме» - до этого лидера «Ювентуса» активно сватали в АПЛ
21:10 · Англия. Премьер-лига
В «ПСЖ» согласились провести переговоры с «МЮ» по Почеттино в конце сезона
20:57 · Англия. Премьер-лига
Кэррик: «Матч с «Челси» - очень трудное испытание для «МЮ», но мы должны верить в успех»
19:57 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» и почти догнал лидера 1
19:30 · Англия. Премьер-лига
Лукаку вернулся к занятиям в основной группе «Челси»
19:13 · Англия. Премьер-лига
Салах отличился результативными действиями за «Ливерпуль» в последних 11 матчах АПЛ
18:39 · Англия. Премьер-лига
Артета – о победе над «Ньюкаслом»: «Арсенал» реабилитировался после матча с «Ливерпулем» 1
18:17 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Раньше я был поклонником Месси, но сейчас, наверное, отдам предпочтение Роналду»
17:36 · Россия. Премьер-лига
Рангник не против остаться главным тренером «МЮ» по окончании сезона слухи
Все новости
Рекомендуем