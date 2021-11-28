Каррик заявил, что «МЮ» упустил победу над «Челси»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик поделился впечатлениями от поединка с «Челси». Специалист слегка удивил журналистов, когда заявил, что его команда заслуживала победить в данном противостоянии.

«Если говорить честно, то я немного разочарован, ведь мы упустили три очка. Мы вели в счете, обидно пропускать после этого мячи. В целом, горжусь своими игроками, благодарен им за проведенную неделю. Приезжали в Лондон за победой, но не удалось. Также я не считаю, что арбитр правильно назначил пенальти в наши ворота. Для успеха не хватило совсем немного», - прокомментировал Каррик в эфире ВВС.

Уточним, что «МЮ» за все 90 минут нанес три удара. В сравнении, футболисты «Челси» 24 раза пытались огорчить Давида де Хеа.