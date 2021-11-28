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Каррик заявил, что «МЮ» упустил победу над «Челси»

28 Ноября 2021 • 22:38 Комментировать (4)
Челси
1:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик поделился впечатлениями от поединка с «Челси». Специалист слегка удивил журналистов, когда заявил, что его команда заслуживала победить в данном противостоянии.

«Если говорить честно, то я немного разочарован, ведь мы упустили три очка. Мы вели в счете, обидно пропускать после этого мячи. В целом, горжусь своими игроками, благодарен им за проведенную неделю. Приезжали в Лондон за победой, но не удалось. Также я не считаю, что арбитр правильно назначил пенальти в наши ворота. Для успеха не хватило совсем немного», - прокомментировал Каррик в эфире ВВС.

Уточним, что «МЮ» за все 90 минут нанес три удара. В сравнении, футболисты «Челси» 24 раза пытались огорчить Давида де Хеа.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Майкл Каррик
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
28 Ноября 2021 в 23:42
От счастья прибухнул видно ,но в конце был эпизод когда вратарь челсяков просто скинул на Санчо кажется мяч ,а тот хотел его перебросить но не смог ,может он имел в виду этот шанс ??
Fireland
28 Ноября 2021 в 23:19
Я думал, у манков только Скоулз неадекватный.
Bub
28 Ноября 2021 в 23:09
мы с ним смотрели разные матчи :))))
Underdog !
28 Ноября 2021 в 22:53
Дерзок однако)))
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окончен Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм
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