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Кантона провозгласил себя новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» видео

25 Ноября 2021 • 17:05 Комментировать (2)
Челси
...
Манчестер Юнайтед
1.62 3.90 5.60
28.11 19:30

По всей видимости, постоянные новости и слухи касательно нового главного тренера «Манчестер Юнайтед» нравятся далеко не всем. Так, над журналистами пошутил бывший игрок манкунианцев Эрик Кантона, который в «Инстаграме» опубликовал ироничное видео, анонсируя свое назначение на пост наставника.

«Привет, мои друзья. Хотел бы поделиться с Вами эксклюзивной информацией. Я – новый главный тренер «Юнайтед». В скором времени Вы узнаете всех специалистов моего замечательного штаба. Увидимся», - сказал француз в коротком 15-секундном ролике.

Напомним, что Кантона выступал на «МЮ» в течение пяти лет, запомнившись не только забитыми голами, но и своим неординарным поведением.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик Кантона
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Хопёр
25 Ноября 2021 в 18:10
Ну нормальный вариант ваще.МЮ давно нужен именно такой антидепресант
Стэтхэм на минималках
25 Ноября 2021 в 17:37
Кантона будет тренером пару часиков, его заведут в раздевалку, потом он с двух ног вырубит Магуайра, отхерчит весь состав, а Роналду даст легкую пощечину, и уйдет. А потом уже назначат спеца)
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