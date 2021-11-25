По всей видимости, постоянные новости и слухи касательно нового главного тренера «Манчестер Юнайтед» нравятся далеко не всем. Так, над журналистами пошутил бывший игрок манкунианцев Эрик Кантона, который в «Инстаграме» опубликовал ироничное видео, анонсируя свое назначение на пост наставника.

«Привет, мои друзья. Хотел бы поделиться с Вами эксклюзивной информацией. Я – новый главный тренер «Юнайтед». В скором времени Вы узнаете всех специалистов моего замечательного штаба. Увидимся», - сказал француз в коротком 15-секундном ролике.

Напомним, что Кантона выступал на «МЮ» в течение пяти лет, запомнившись не только забитыми голами, но и своим неординарным поведением.