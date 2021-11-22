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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Посмотрите на них и сделайте наоборот»: Каррагер снова шутит над «МЮ»

22 Ноября 2021 • 23:20 Комментировать
Челси
...
Манчестер Юнайтед
1.62 3.90 5.60
28.11 19:30

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Карррагер отреагировал на решение руководства «Манчестер Юнайтед» отправить в отставку Уле Гуннара Сульшера накануне матчей команды с «Вильярреалом» в Лиге чемпионов и с «Челси» в английской Премьер-лиге.

«Посмотрите, как и когда они меняют тренера. Если Вам вдруг когда-то придется заняться подобным, то сделайте все наоборот. А их желание нанять временного специалиста до лета и потом опять все поменять? Потрясающая некомпетентность», - изложил свои мысли Каррагер в собственной колонке британского издания Daily Telegraph.

Напомним, что ранее он призывал менеджмент «МЮ» распрощаться с Сульшером во время паузы на поединки сборных.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джейми Каррагер
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