«Посмотрите на них и сделайте наоборот»: Каррагер снова шутит над «МЮ»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Карррагер отреагировал на решение руководства «Манчестер Юнайтед» отправить в отставку Уле Гуннара Сульшера накануне матчей команды с «Вильярреалом» в Лиге чемпионов и с «Челси» в английской Премьер-лиге.

«Посмотрите, как и когда они меняют тренера. Если Вам вдруг когда-то придется заняться подобным, то сделайте все наоборот. А их желание нанять временного специалиста до лета и потом опять все поменять? Потрясающая некомпетентность», - изложил свои мысли Каррагер в собственной колонке британского издания Daily Telegraph.

Напомним, что ранее он призывал менеджмент «МЮ» распрощаться с Сульшером во время паузы на поединки сборных.