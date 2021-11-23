«МЮ» может возглавить экс-тренер «Барселоны»

«Манчестер Юнайтед» расстался с Уле Гуннаром Сульшером посреди сезона и не имеет богатого выбора кандидатов на вакантный пост. Зинедин Зидан отказался от работы на «Олд Траффорд». Не исключено, что «красные дьяволы» договорятся о переходе действующего тренера «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

The Guardian называет имя еще одного претендента, это бывший наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде, который проработал на «Камп Ноу» два с половиной года, за это время добыв по одной победе в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании. Специалисту 57 лет.

«МЮ» проиграл пять матчей из 12 в чемпионате Англии и идет на восьмом месте в турнирной таблице.