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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» может возглавить экс-тренер «Барселоны»

23 Ноября 2021 • 20:20 Комментировать (1)
Вильярреал
...
Барселона
2.65 3.55 2.55
27.11 23:00

«Манчестер Юнайтед» расстался с Уле Гуннаром Сульшером посреди сезона и не имеет богатого выбора кандидатов на вакантный пост. Зинедин Зидан отказался от работы на «Олд Траффорд». Не исключено, что «красные дьяволы» договорятся о переходе действующего тренера «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

The Guardian называет имя еще одного претендента, это бывший наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде, который проработал на «Камп Ноу» два с половиной года, за это время добыв по одной победе в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании. Специалисту 57 лет.

«МЮ» проиграл пять матчей из 12 в чемпионате Англии и идет на восьмом месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Эрнесто Вальверде Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (1)
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LMI
23 Ноября 2021 в 20:34
Ай-яй-яй. Я думал Куман
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