Эмери: «Арбитр повлиял на результат матча с «Барселоной»

В рамках очередного тура чемпионата Испании «Вильярреал» потерпел поражение от каталонской «Барселоны». Наставник «жёлтой субмарины» Унаи Эмери остался недоволен работой судей, о чем заявил после завершения встречи. Он считает, что в ворота «сине-гранатовых» не поставили чистый пенальти.

«Почему не было пенальти в ворота соперника? Очень странное решение рефери, которое невозможно объяснить. Я не чувствую уважения, меня это очень огорчило. Судья повлиял на результат поединка. «Барса» теперь может решить, что у нее больше рычагов, нежели у других команд», - приводит слова тренера Сope.

Матч завершился победой «сине-гранатовых» со счетом 3:1. Гости забили решающий гол на 88-й минуте.