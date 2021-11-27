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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави не собирается отпускать Френки де Йонга и Гави

27 Ноября 2021 • 18:50 Комментировать
Вильярреал
...
Барселона
2.65 3.40 2.65
Через 3 ч. 28 мин.

Новоиспеченный главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес остался недоволен слухами о возможном уходе из клуба Френки де Йонга и Гави. По предварительным данным, обоих футболистов хотят перехватить английские гранды, «Манчестер Сити» и «Челси» соответственно.

Впрочем, наставник каталонцев отрицает подобный расклад событий. «Они нужны нам. Де Йонг и Гави – не для продажи, категорически. Это не входит в наши планы, точно также, как и прощание с Рики Пучем. Мы рассчитываем на всех этих игроков», - приводит слова испанского специалиста журналист Фабрицио Романо.

К слову, «сине-гранатовые» сейчас испытывают огромные финансовые проблемы, поэтому местные СМИ считают потенциальные продажи футболистов с высокой зарплатой решением многих трудностей.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Френки де Йонг Рики Пуч Гави
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