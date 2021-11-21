Гризманн не согласен, что его время в «Барселоне» было катастрофой

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, права на которого принадлежат «Барселоне», заявил, что его пребывание в каталонском клубе не был столь провальным. В частности, игрок не согласился с мнением об отсутствии значительного вклада в результаты команды.

«Мое время в «Барселоне» не было катастрофой. Я забивал по 20 голов в каждом сезоне. Я рад, что тогда сделал такой выбор, в Каталонии у меня появились новые товарищи, я многому научился у тренеров. Защищать цвета великого клуба было честью. Мое возвращение в «Атлетико»? Знал, что поначалу будет сложно. Счастлив, что сейчас уже все хорошо», - приводит слова футболиста издание Diario Sport.