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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гризманн не согласен, что его время в «Барселоне» было катастрофой

21 Ноября 2021 • 19:31 Комментировать
Вильярреал
...
Барселона
27.11 23:00

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, права на которого принадлежат «Барселоне», заявил, что его пребывание в каталонском клубе не был столь провальным. В частности, игрок не согласился с мнением об отсутствии значительного вклада в результаты команды.

«Мое время в «Барселоне» не было катастрофой. Я забивал по 20 голов в каждом сезоне. Я рад, что тогда сделал такой выбор, в Каталонии у меня появились новые товарищи, я многому научился у тренеров. Защищать цвета великого клуба было честью. Мое возвращение в «Атлетико»? Знал, что поначалу будет сложно. Счастлив, что сейчас уже все хорошо», - приводит слова футболиста издание Diario Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Антуан Гризманн
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