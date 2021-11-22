Поняв, что на дорогостоящих игроков в ближайшем времени рассчитывать не приходится, новоиспеченный главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес, видимо, начал искать более дешевые альтернативные варианты. В частности, наставнику необходимо усиление на позицию нападающего.

По информации, предоставленной испанским ресурсом Sport, зимой в Каталонию может переехать бывший подопечный Хави по «Аль-Садду» - форвард Багдад Бунеджах. Примечательно, что 29-летний игрок еще никогда в своей карьере не выступал в Европе, защищая цвета команд из чемпионатов Туниса, Алжира и Катара.

Отметим, что в текущем сезоне Бунеджаху удалось отметиться уже 17 голами в 20 поединках за «Аль-Садд». Портал Transfermarkt оценивает алжирца в шесть миллионов евро.