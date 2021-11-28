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Чемпионат Испании. Ла Лига

У «Барселоны» всего один гол за 34 удара по воротам соперников при Хави

28 Ноября 2021 • 00:05 Комментировать
Вильярреал
1:2
Барселона
2.75 3.35 2.60
2-й тайм

Второй матч под руководством Хави Эрнандеса в Ла Лиге складывается для «Барселоны» не лучшим образом – в течение первых 45 минут встречи с «Вильярреалом» команды так и не смогли открыть счет.

Таким образом, за пять сыгранных таймов при Хави каталонцы лишь однажды смогли огорчить голкипера соперников. Это случилось в дебютной игре наставника против «Эспаньола», когда Мемфис Депай реализовал пенальти.

Статистический портал Opta сообщает, что у «сине-гранатовых» за все эти поединки в общей сложности уже было 34 попытки точно пробить по воротам оппонентов.

Проследить за тем, удастся ли «Барселоне» во второй половине матча с «Вильярреалом» прервать неудачную серию, можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте Liveresult.ru

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вильярреал Хави Эрнандес
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окончен Мальорка 0:0 Хетафе
Идет 93 минута Вильярреал 1:2 Барселона
28.11  16:00 Бетис ... Леванте 1.65 4 5.4
28.11  18:15 Эспаньол ... Реал Сосьедад 3.35 3.3 2.3
28.11  20:30 Кадис ... Атлетико М 6.8 4.1 1.54
28.11  23:00 Реал Мадрид ... Севилья 1.79 3.9 4.4
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