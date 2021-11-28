У «Барселоны» всего один гол за 34 удара по воротам соперников при Хави

Второй матч под руководством Хави Эрнандеса в Ла Лиге складывается для «Барселоны» не лучшим образом – в течение первых 45 минут встречи с «Вильярреалом» команды так и не смогли открыть счет.

Таким образом, за пять сыгранных таймов при Хави каталонцы лишь однажды смогли огорчить голкипера соперников. Это случилось в дебютной игре наставника против «Эспаньола», когда Мемфис Депай реализовал пенальти.

Статистический портал Opta сообщает, что у «сине-гранатовых» за все эти поединки в общей сложности уже было 34 попытки точно пробить по воротам оппонентов.

Проследить за тем, удастся ли «Барселоне» во второй половине матча с «Вильярреалом» прервать неудачную серию, можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте Liveresult.ru