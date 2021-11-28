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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави: «Ожидал, что Эмери меня поприветствует»

28 Ноября 2021 • 09:33 Комментировать (1)
Вильярреал
1:3
Барселона
окончен

Главный тренер «Барселоны» Хави дал комментарий после гостевой победы над «Вильярреалом» (3:1) в календарном матче чемпионата Испании.

«Ожидал ли я, что Эмери меня поприветствует? Да, я ожидал этого. Не понимаю его гнева», - сказал Хави на пресс-конференции.

«Мы играли против отличной команды. У нас были проблемы, пришлось хорошо действовать в обороне. Мы доминировали на поле меньше, чем я ожидал, но в конце концов нам повезло с голом Мемфиса и пенальти. «Вильярреал» не заслуживал поражения сегодня. Это факт», - высказался рулевой «Барселоны», который принял команду пару недель назад.

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Барселона Вильярреал Хави Эрнандес Унаи Эмери
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Артур Измаилов
28 Ноября 2021 в 10:24
в тренерском цехе хИви ты щас даже не физрук, а просто никто чтоб тебя приветствовали
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