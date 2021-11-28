​Хави: «Ожидал, что Эмери меня поприветствует»

Главный тренер «Барселоны» Хави дал комментарий после гостевой победы над «Вильярреалом» (3:1) в календарном матче чемпионата Испании.

«Ожидал ли я, что Эмери меня поприветствует? Да, я ожидал этого. Не понимаю его гнева», - сказал Хави на пресс-конференции.

«Мы играли против отличной команды. У нас были проблемы, пришлось хорошо действовать в обороне. Мы доминировали на поле меньше, чем я ожидал, но в конце концов нам повезло с голом Мемфиса и пенальти. «Вильярреал» не заслуживал поражения сегодня. Это факт», - высказался рулевой «Барселоны», который принял команду пару недель назад.