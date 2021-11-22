«Тоттенхэм» продолжает поиски усиления оборонительной линии. Инициатором подписания нового футболиста данного амплуа стал главный тренер команды Антонио Конте, который намерен привить коллективу схему с тремя центральными защитниками.

Такой информацией поделились журналисты британского издания Express.co.uk. Согласно источнику, приоритетной целью для лондонцев является представитель «Барселоны» Самуэль Юмтити, на которого в каталонском клубе не рассчитывают.

Стоит отметить, что ранее сообщалось о желании «сине-гранатовых» расторгнуть с французом контракт – «Барселона» хочет как можно быстрее разгрузить зарплатную ведомость.