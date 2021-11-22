Ренату Саншеш рассказал, что помешало ему летом перебраться в «Барселону»

Слухи по поводу возможного перехода полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша в «Барселону» оказались правдивыми. Об этом сообщил сам футболист, назвав причины, по которым трансфер в конечном итоге не состоялся.

«Да, со мной связывались многие клубы. Я почти согласовал детали сотрудничества с «Барселоной», но потом получил травму… Думаю, именно она помешала мне окончательно переебраться в Каталонию. Это случилось в самый неподходящий момент», - поделился португалец в разговоре с журналистами L’Equipe.

Стоит отметить, что теперь переезд Саншеша в Испанию кажется маловероятным – «сине-гранатовые» испытывают огромные финансовые проблемы и пока не могут регистрировать новых игроков.