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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ренату Саншеш рассказал, что помешало ему летом перебраться в «Барселону»

22 Ноября 2021 • 22:07 Комментировать
Лилль
...
Нант
27.11 19:00

Слухи по поводу возможного перехода полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша в «Барселону» оказались правдивыми. Об этом сообщил сам футболист, назвав причины, по которым трансфер в конечном итоге не состоялся.

«Да, со мной связывались многие клубы. Я почти согласовал детали сотрудничества с «Барселоной», но потом получил травму… Думаю, именно она помешала мне окончательно переебраться в Каталонию. Это случилось в самый неподходящий момент», - поделился португалец в разговоре с журналистами L’Equipe.

Стоит отметить, что теперь переезд Саншеша в Испанию кажется маловероятным – «сине-гранатовые» испытывают огромные финансовые проблемы и пока не могут регистрировать новых игроков.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лилль Ренату Саншеш
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