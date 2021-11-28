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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» вымучила победу в гостях у «Вильярреала»

28 Ноября 2021 • 00:59 Комментировать
Вильярреал
1:3
Барселона
окончен

Провально начавшие сезон «Вильярреал» и «Барселона» выдали яркий матч в 15-м туре Ла Лиги. Каталонцы сходу обрушили свои атаки на чужие ворота. Эззалзули Абдессамад, Мемфис Депай и Гави могли сразу открыть счет. Концовка тайма была за командой Унаи Эмери, которая чудом не забила.

В начале второго тайма Френки де Йонг на грани офсайда отправил мяч в сетку, и гол засчитали. Вышедший на замену Саму Чуквезе дальним ударом сравнял счет. За минуты до финального свистка Мемфис Депай перехватил пас защитника на голкипера и использовал момент на все 100%. Точку с 11 метров поставил Филиппе Коутиньо - 3:1.

«Барселона» с 23  очками только седьмая.

Протокол игры  
Вильярреал 1:2 Барселона
    48' Де Йонг Френки (0:1)
(1:1) Чуквезе Саму 76'    
    88' Депай Мемфис (1:2)
Рульи Херонимо Фойт Хуан Альбиоль Рауль Торрес Пау II Педраса Альфонсо   65' (Эступиньян Первис (   65') Пино Йереми   26'   65' (Чуквезе Саму (   65') Капу Этьен Парехо Даниэль Гомес Мойсес Тригерос Мануэль   84' (Раба Даниэль (   84'   90') Данджума Арно
Запасные: Манди Аисса Йоргенсен Филип Пенья Рубен Морено Альберто Марио Гаспар Иборра Висенте Асенхо Серхио Диа Булайе Алькасер Пако
Тер Штеген Марк-Андре Гарсия Эрик Араухо Рональд Пике Херард   44' Альба Жорди   26'   71' (Мингеса Оскар (   71') Де Йонг Френки Бускетс Серхио Гонсалес Нико   80' (Коутиньо Филиппе (   80') Абдессамад Эззалзули   66' (Дембеле Усман (   66') Депай Мемфис Гави
Запасные: Де Йонг Люк Пуч Рикард Юмтити Самуэль Ленгле Клеман Дест Серджино Нето Мурара Демир Юсуф Ахомач Илиас Тенас Арнау
27 ноября. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

 

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28.11  20:30 Кадис ... Атлетико М 6.8 4.1 1.54
28.11  23:00 Реал Мадрид ... Севилья 1.79 3.9 4.4
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