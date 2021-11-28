«Барселона» вымучила победу в гостях у «Вильярреала»

Провально начавшие сезон «Вильярреал» и «Барселона» выдали яркий матч в 15-м туре Ла Лиги. Каталонцы сходу обрушили свои атаки на чужие ворота. Эззалзули Абдессамад, Мемфис Депай и Гави могли сразу открыть счет. Концовка тайма была за командой Унаи Эмери, которая чудом не забила.
В начале второго тайма Френки де Йонг на грани офсайда отправил мяч в сетку, и гол засчитали. Вышедший на замену Саму Чуквезе дальним ударом сравнял счет. За минуты до финального свистка Мемфис Депай перехватил пас защитника на голкипера и использовал момент на все 100%. Точку с 11 метров поставил Филиппе Коутиньо - 3:1.
«Барселона» с 23 очками только седьмая.
Протокол игры
|Вильярреал
|1:2
|Барселона
|48' Де Йонг Френки (0:1)
|(1:1) Чуквезе Саму 76'
|88' Депай Мемфис (1:2)
Рульи Херонимо • Фойт Хуан • Альбиоль Рауль • Торрес Пау II • Педраса Альфонсо 65' ( Эступиньян Первис ( 65') • Пино Йереми 26' 65' ( Чуквезе Саму ( 65') • Капу Этьен • Парехо Даниэль • Гомес Мойсес • Тригерос Мануэль 84' ( Раба Даниэль ( 84' ) • 90'Данджума Арно
Запасные: Манди Аисса • Йоргенсен Филип • Пенья Рубен • Морено Альберто • Марио Гаспар • Иборра Висенте • Асенхо Серхио • Диа Булайе • Алькасер Пако
Тер Штеген Марк-Андре • Гарсия Эрик • Араухо Рональд • Пике Херард • 44'Альба Жорди 26' 71' ( Мингеса Оскар ( 71') • Де Йонг Френки • Бускетс Серхио • Гонсалес Нико 80' ( Коутиньо Филиппе ( 80') • Абдессамад Эззалзули 66' ( Дембеле Усман ( 66') • Депай Мемфис • Гави
Запасные: Де Йонг Люк • Пуч Рикард • Юмтити Самуэль • Ленгле Клеман • Дест Серджино • Нето Мурара • Демир Юсуф • Ахомач Илиас • Тенас Арнау
27 ноября. Стадион "Эстадио де ла Керамика".