«Барселона» вымучила победу в гостях у «Вильярреала»

Провально начавшие сезон «Вильярреал» и «Барселона» выдали яркий матч в 15-м туре Ла Лиги. Каталонцы сходу обрушили свои атаки на чужие ворота. Эззалзули Абдессамад, Мемфис Депай и Гави могли сразу открыть счет. Концовка тайма была за командой Унаи Эмери, которая чудом не забила.

В начале второго тайма Френки де Йонг на грани офсайда отправил мяч в сетку, и гол засчитали. Вышедший на замену Саму Чуквезе дальним ударом сравнял счет. За минуты до финального свистка Мемфис Депай перехватил пас защитника на голкипера и использовал момент на все 100%. Точку с 11 метров поставил Филиппе Коутиньо - 3:1.

«Барселона» с 23 очками только седьмая.