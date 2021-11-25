Недавно появилась информация, что «Барселона» намерена заполучить полузащитника сборной Швейцарии и менхенгладбахской «Боруссии» Дениса Закарию следующим летом. Именно тогда у игрока истекает срок действия контракта с командой.

Впрочем, руководство клуба заявило о готовности отпустить одного из своих лидеров даже в январе. «Если Закария, или кто-то другой захотят нас покинуть, то никто не будет их удерживать. Зачем «сражаться» с футболистами, если они желают уйти?», - прокомментировал ситуацию в интервью для Bild директор Мак Эберль.

Стоит напомнить, что сам Закария изъявил желание переехать в Каталонию и защищать цвета испанского гранда.