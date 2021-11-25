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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» сможет заполучить полузащитника сборной Швейцарии уже зимой слухи

25 Ноября 2021 • 18:55 Комментировать
Кёльн
...
Боруссия М
3.00 3.65 2.25
27.11 17:30

Недавно появилась информация, что «Барселона» намерена заполучить полузащитника сборной Швейцарии и менхенгладбахской «Боруссии» Дениса Закарию следующим летом. Именно тогда у игрока истекает срок действия контракта с командой.

Впрочем, руководство клуба заявило о готовности отпустить одного из своих лидеров даже в январе. «Если Закария, или кто-то другой захотят нас покинуть, то никто не будет их удерживать. Зачем «сражаться» с футболистами, если они желают уйти?», - прокомментировал ситуацию в интервью для Bild директор Мак Эберль.

Стоит напомнить, что сам Закария изъявил желание переехать в Каталонию и защищать цвета испанского гранда.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Мёнхенгладбах Денис Закария
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