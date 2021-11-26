Куман сделал скидку для «Барселоны»

«Барселона» уладила все вопросы по контракту бывшего главного тренера «сине-гранатовых» Рональда Кумана, который был уволен месяц назад из-за неудовлетворительных результатов команды. «Блауграна» играла неважно, и отставка голландца была лишь вопросом времени. В итоге после неудачи в матче с «Райо Вальекано» Куману указали на дверь, и его место занял Хави.

Как сообщает Marca, Куман намеревался получить до последнего цента все 12 млн евро, прописанные в качестве отступных в контракте, но в итоге согласился пойти на уступки и получит на свой счет 10 миллионов.

Напомним, что на сегодняшний день «Барселона» - чрезвычайно убыточный клуб.