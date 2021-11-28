​Хави прокомментировал спорный эпизод с рукой Пике

«Вильярреал» остался недоволен работой рефери в матче против «Барселоны». По ходу игры был момент, когда мяч встретился с рукой Херарда Пике в штрафной площади, но судья пенальти не усмотрел. Комментарий по поводу того момента дал тренер «сине-гранатовых» Хави.

«Я не буду говорить о судейства. Работа судьи сложна. Я здесь не для того, чтобы оценивать, был пенальти за игру рукой или нет. Помимо судьи в поле, есть ВАР. Быть судьёй трудно, и их работа вызывает уважение. В один день решение судьи может помочь тебе, а в другой день – помочь твоему сопернику», - сказал Хави на пресс-конференции после матча.

Напомним, «Барселона» обыграла «Вильярреал» на выезде со счётом 3:1.