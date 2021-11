Испанский журналист Хосеп Педрероль в новом выпуске программы El Chiringuito поговорил об эффекте Хави, недавно ставшего тренером «Барселоны».

Под руководством Хави «Барселона» провела два домашних матча. Каталонцы обыграли «Эспаньол» в Ла Лиге (1:0) и сыграли вничью с «Бенфикой» в Лиге чемпионов (0:0).

«Эффект Хави: два матча, один гол – и тот с пенальти», - высказался Педрероль.

Журналист отметил, что команда не изменилась после ухода Рональда Кумана - «сине-гранатовые» больше владеют мячом, но они не могут забить гол.

"Two matches, one goal, and it was a penalty."

Pedrerol has already had enough of the Xavi hype. pic.twitter.com/r1vJnK8VMw