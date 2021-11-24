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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Испанский журналист: «Эффект Хави: два матча, один гол - и тот с пенальти» видео

24 Ноября 2021 • 10:34 Комментировать
Вильярреал
...
Барселона
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27.11 23:00

Испанский журналист Хосеп Педрероль в новом выпуске программы El Chiringuito поговорил об эффекте Хави, недавно ставшего тренером «Барселоны».

Под руководством Хави «Барселона» провела два домашних матча. Каталонцы обыграли «Эспаньол» в Ла Лиге (1:0) и сыграли вничью с «Бенфикой» в Лиге чемпионов (0:0).

«Эффект Хави: два матча, один гол – и тот с пенальти», - высказался Педрероль.

Журналист отметил, что команда не изменилась после ухода Рональда Кумана - «сине-гранатовые» больше владеют мячом, но они не могут забить гол.

 

Отметим, что «Барселона» на текущий момент занимает седьмое место в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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