После матча «Вильярреал» - «Барселона» произошла стычка

В субботу вечером «Вильярреал» проиграл на своём поле «Барселоне» со счётом 1:3 в календарном матче Ла Лиги. «Подводники» остались недовольны работой арбитра на этом матча. По словам журналиста Эмилио Переса де Розаса, которые на своих страницах приводит Marca, в какой-то момент рулевой «Вильярреала» Унаи Эмери крикнул в сторону скамейки «Барселоны» фразу: «Как всегда, вам всё отдают».

Также есть информация о стычке с участием представителей «Вильярреала» и «Барселоны», случившейся в подтрибунном помещении после завершения матча. В ситуацию даже пришлось вмешиваться полицейским.