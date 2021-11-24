Дважды за последние несколько недель уступив «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов вместе с «Вильярреалом», Унаи Эмери привлёк внимание представителей английского клуба в связи с поисками нового главного тренера для команды.

Как сообщает немецкий журналист Кристиан Фальк, манкунианцы рассматривают испанского специалиста в качестве того человека, с которым будет подписан долгосрочный контракт. Однако, согласно источнику, «МЮ» непосредственно с Эмери пока не контактировал.

Стоит отметить, что ранее от предложений «Юнайтед» уже отказались два испанца – Луис Энрике не хочет покидать сборную перед чемпионатом мира, а Хулен Лопетеги намерен отработать свой договор с «Севильей».