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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эмери – ещё один кандидат на вакантное место тренера в «Манчестер Юнайтед» слухи

24 Ноября 2021 • 22:31 Комментировать (1)
Вильярреал
...
Барселона
2.65 3.55 2.55
27.11 23:00

Дважды за последние несколько недель уступив «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов вместе с «Вильярреалом», Унаи Эмери привлёк внимание представителей английского клуба в связи с поисками нового главного тренера для команды.

Как сообщает немецкий журналист Кристиан Фальк, манкунианцы рассматривают испанского специалиста в качестве того человека, с которым будет подписан долгосрочный контракт. Однако, согласно источнику, «МЮ» непосредственно с Эмери пока не контактировал.

Стоит отметить, что ранее от предложений «Юнайтед» уже отказались два испанца – Луис Энрике не хочет покидать сборную перед чемпионатом мира, а Хулен Лопетеги намерен отработать свой договор с «Севильей».

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Манчестер Юнайтед Унаи Эмери
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24 Ноября 2021 в 22:55
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